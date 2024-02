Gregory Privat trio – Les concerts jazz magazine LE BAL BLOMET Paris, jeudi 25 avril 2024.

Le jeudi 25 avril 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant Tarif Normal : 25 EUR

Tarif Réduit : 20 EUR

À la tête de son exceptionnel trio, le pianiste et chanteur Grégory Privat nous présentera le répertoire de Phoenix, d’ores et déjà salué par la critique comme un disque majeur entre jazz spirituel et chants créoles.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)

Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.billetweb.fr/jazz-mag-gregory-privat

GREGORY PRIVAT TRIO – LES CONCERTS JAZZ MAGAZINE