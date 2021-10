GRÉGORY PRIVAT « Soley » Le Baiser Salé, 17 novembre 2021, Paris.

“Soley”, un univers hybride où cohabitent et se mélangent jazz, musiques caribéennes et musiques électroniques, piano et synthétiseur, héritage du trio jazz, tradition classique et chanson !

« Le jeune pianiste, compositeur et chanteur signe un 5ème album dont l’ambition n’a d’égal que la qualité », Choc Jazz Magazine

« Un disque plein d’emballements et de saillies d’énergie (…) Plus les titres passent, plus l’enthousiasme se renforce », Télérama

« Grégory Privat mêle avec bonheur les mélodies tendres et pleines de vivacité de son piano à d’étonnantes fulgurances de synthétiseur. Un répertoire qui donne lieu à un très beau concert », Télérama Sortir

« Soley : l’espoir lumineux de Gregory Privat. Le soleil et l’émotion sont partout dans la musique aux mille couleurs de ce spiritual-jazz contemporain et universel », FIP

« Soley » est comme irradié de la lumière de l’étoile solaire » latinsdejazz.com

En moins d’une décennie, Grégory Privat s’est imposé parmi les pianistes les plus brillants et captivants de la scène jazz française. Soley, un univers hybride où cohabitent et se mélangent jazz, musiques caribéennes et musiques électroniques, piano et synthétiseur, héritage du trio jazz, tradition classique et chanson. Pour la première fois, Grégory Privat se révèle aussi chanteur et apporte à une dimension vocale entre l’instrumental et le narratif qui donne à sa musique une force affective plus importante que jamais.

« (…) Ce nouvel opus symbolise l’optimisme, l’énergie, la lumière et la mélodie. Influencées d’abord par Michel Petrucciani et peut-être aussi par Chick Corea et Rachmaninoff, ses créations sont surtout mues par une grande sincérité, une émotion vraie, une sensibilité à fleur de peau. En témoigne la pièce Seducing The Rain, avec ses vocalises et ses distorsions alors que le compositeur se risque à l’électro. Bravo ! », Ralph Boncy



GRÉGORY PRIVAT piano/claviers/voix, CHRIS JENNINGS cbasse, TILO BERTHOLO batterie





Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

Contact : + 33 1 42 33 37 71 https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale

Roch Armando