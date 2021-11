GRÉGORY OTT & VINCENT BIDAL “OB2” Le Baiser Salé, 7 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du 7 au 8 janvier 2022 :

vendredi, samedi de 22h à 23h15

et vendredi, samedi de 20h à 21h15

OB2 c’est plus qu’un duo. C’est un tandem! Vincent Bidal et Grégory Ott. Deux pianistes dont la réputation n’est plus à faire, un duo qui se raconte en musique. Des sonorités uniques, des mélodies qui transportent et font naître le rêve en chacun. Sortir le disque au Baiser Salé, c’est tout un symbole pour ces deux musiciens qui ont commencé ici.

Grégory Ott, Vincent Bidal – piano / rhodes

Dès son plus jeune âge, Vincent Bidal parcourt l’Europe et foule les scènes des plus beaux festivals de jazz notamment aux côtés du guitariste Yorgui Loeffler. Muni d’une médaille d’or en piano jazz (Conservatoire de Musique de Metz), il s’installe à Paris et intègre des formations musicales très variées. Vincent enregistre plus d’une centaine d’albums en tant que sideman ainsi que cinq sous son nom. Il partage la scène avec des artistes de renoms tels que Yuri Buenaventura, Christopher Cross, Florent Pagny, Christophe Mae, Mokhtar Samba, Lee John, Catia Werneck et bien d’autres. La richesse de son parcours le conduit aujourd’hui à la réalisation d’albums, l’écriture de musique de films et documentaire et fait de lui l’un des pianistes les plus convoités de la scène française.

Né à Strasbourg, Grégory Ott a étudié le piano classique de 1983 à 1990 au Conservatoire National de Région de Strasbourg. En 1991, il y intègre la classe de jazz de Bernard Struber. Avec sa formation, le Grégory Ott trio qui compte 4 opus à son actif, il est lauréat du prix Radio France au concours international de jazz « Jazz à Juan Révélations ». Grégory est porté sur des horizons musicaux très ouverts. Il collabore avec Tchéky Karyo, Steve Ferrone, Vincent Dedienne, Anne Sylvestre, Léopoldine HH, Lisa Doby, l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg… Cette année, Grégory a sorti son premier album en piano solo intitulé « Parabole-Als das Kind Kind war » (label Jazzdor Series).

https://www.youtube.com/watch?v=i46UlTSFNXY

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

