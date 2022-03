Gregory Chatonsky, Disnovation Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Gregory Chatonsky, Disnovation Cité des sciences et de l’Industrie, 22 mars 2022, Paris. Gregory Chatonsky, Disnovation

du mardi 22 mars au dimanche 9 octobre à Cité des sciences et de l’Industrie

Spécialiste de l’intelligence artificielle, formé aux arts visuels et numériques ainsi qu’à la philosophie, Grégory Chatonsky travaille depuis 20 ans la matière autant que la pensée et ne cesse d’explorer un monde où les humains, tels que nous les connaissons, auraient déjà disparu… Avec cette programmation la Cité des sciences et de l’industrie renouvelle ainsi sa volonté de tisser des liens et d’ouvrir des dialogues féconds entre arts et sciences. Grégory Chatonsky présente le premier chapitre de ce triptyque, co-produit avec le Centre Georges Pompidou. Au centre et aux côtés d’acteurs virtuels, c’est l’artiste lui-même que nous découvrons, supposément décédé et délivrant une parole sans fin sur ce que fût l’innovation au temps où il vivait encore. Dans ce long monologue, plusieurs discours s’entremêlent sur la méditation, le développement personnel, ou encore la vie sur Mars. À mesure qu’apparaissent ces visages, un sentiment d’étrange familiarité nous traverse …..

réservation conseillée

Disnovation, installation évolutive composée de trois volets distincts, l’artiste nous raconte une dystopie, celle d’un futur proche pris entre les progrès de l’innovation et le déclin de l’humanité. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

