Gregg Bordowitz, L’épidémie du sida ne fait que commencer Marseille 6e Arrondissement, 14 mars 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Gregg Bordowitz, L’épidémie du sida ne fait que commencer SOMA 55 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement

2022-03-14 – 2022-04-16 SOMA 55 Cours Julien

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Gregg Bordowitz (né en 1964 à Brooklyn) est un écrivain, artiste et vidéo-activiste qui vit avec le VIH depuis les années 80 et travaille actuellement comme professeur au département »Vidéo, Nouveaux Médias et Animation » à l’école de l’Art Institute de Chicago.



Il fait partie des artistes qui ont contribué à transformer les pratiques artistiques pour répondre à la crise de santé publique de l’épidémie du VIH. Il a travaillé avec Act-Up New York, co-fondé et animé différent collectifs vidéos. Avec sa filmographie (dont Fast Trip Long Drop est un sommet incandescent), ses performances ou ses interventions, il manie avec un talent rare le récit biographique personnel pour faire le récit d’une histoire partagée par et avec les autres.



Le Moma-PS1 lui a consacré une exposition personnelle rétrospective en 2021, Gregg Bordowitz: I Wanna Be Well *.



* Gregg Bordowitz: I Wanna Be Well : cette exposition a été organisée par le Douglas F. Cooley Memorial Art Gallery, Reed College ; le commissariat est de Stephanie Snyder et et elle est organisée pour le MoMA PS1 par Peter Eleey, commissaire en chef, avec Josephine Graf, assistante du commissariat.



L’exposition a été préalablement montrée à l’Art Institute of Chicago, organisée par Robyn Farrell et Solveig Nelson.

Artiste et vidéo-activiste qui vit avec le VIH depuis les années 80 et travaille actuellement comme professeur au département »Vidéo, Nouveaux Médias et Animation » à l’école de l’Art Institute de Chicago.

https://www.la-compagnie.org/portfolio/greggbordowitz-lepidemiedusida/

Gregg Bordowitz (né en 1964 à Brooklyn) est un écrivain, artiste et vidéo-activiste qui vit avec le VIH depuis les années 80 et travaille actuellement comme professeur au département »Vidéo, Nouveaux Médias et Animation » à l’école de l’Art Institute de Chicago.



Il fait partie des artistes qui ont contribué à transformer les pratiques artistiques pour répondre à la crise de santé publique de l’épidémie du VIH. Il a travaillé avec Act-Up New York, co-fondé et animé différent collectifs vidéos. Avec sa filmographie (dont Fast Trip Long Drop est un sommet incandescent), ses performances ou ses interventions, il manie avec un talent rare le récit biographique personnel pour faire le récit d’une histoire partagée par et avec les autres.



Le Moma-PS1 lui a consacré une exposition personnelle rétrospective en 2021, Gregg Bordowitz: I Wanna Be Well *.



* Gregg Bordowitz: I Wanna Be Well : cette exposition a été organisée par le Douglas F. Cooley Memorial Art Gallery, Reed College ; le commissariat est de Stephanie Snyder et et elle est organisée pour le MoMA PS1 par Peter Eleey, commissaire en chef, avec Josephine Graf, assistante du commissariat.



L’exposition a été préalablement montrée à l’Art Institute of Chicago, organisée par Robyn Farrell et Solveig Nelson.

SOMA 55 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-07 par