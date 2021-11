Paris Sunset & Sunside île de France, Paris Greg ZLAP “Acoustic Rock It” Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Greg ZLAP “Acoustic Rock It” Sunset & Sunside, 6 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 6 janvier 2022

de 20h30 à 22h30

payant

40 ANS DU SUNSET Le Sunset est le temple des harmonicistes. Greg Zlap est la version la plus jazz rock de notre club. Il interprétera son album « Rock it » et en plus c’est son anniversaire ! Greg Zlap – harmonica, chant ; Eric Sauviat – guitare, choeurs ; Oliver Smith : basse, choeurs ; Julien Boyé – batterie, choeurs ; Special guest : Manu Codjia – guitare Greg Zlap, harmoniciste de génie et showman d’exception, pose ses valises au Sunset pour présenter une version acoustique de son spectacle « Rock It ». Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)

Contact : Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2022/1/artiste/3033/7787/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub https://twitter.com/SunsetSunside Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2022-01-06T20:30:00+01:00_2022-01-06T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Sunset & Sunside Adresse 60 Rue des Lombards Ville Paris lieuville Sunset & Sunside Paris