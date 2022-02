GREG ZLAP – 12ème Festival de musique Salle Coluche- cour de la Mairie – 77290 Compans, 11 mars 2022, Compans.

GREG ZLAP – 12ème Festival de musique

Salle Coluche- cour de la Mairie – 77290 Compans, le vendredi 11 mars à 20:00

Mis en lumière par Jacques Rouveyrollis, le nouveau spectacle de Greg ZLAP présente au public des solos endiablés à l’harmonica qui sonnent comme un appel à la danse, pleinement intégrés dans les chansons pop rock de l’album arrangées pour la scène, le tout accompagné par des musiciens d’exception. Énergie rock, mélodies efficaces, un vrai show live ! En tournée dans toute la France, en Suisse et en Belgique à partir de l’Automne 2021, à retrouver sur Facebook : [https://www.facebook.com/gregzlap](https://www.facebook.com/gregzlap) Et en première partie de Greg ZLAP : ?? MIXCY et Stéphane HUBERT nous feront l’honneur de nous interpréter, en solo et en duo, des titres de leur composition. À coup sûr, ils devraient nous captiver par leur univers où les voix, les mots et les mélodies se conjuguent à merveille. ?? PLACIDE (Alex BALDUZZI) : Révélé en 2002 à la Star Academy 2, Alex Balduzzi accompagné de sa guitare, se produit sur les scènes de France, dans des cabarets à Paris, pub « live music » et dans le métro. Auteur-compositeur-interprète, le groupe PLACIDE est le fruit d’un travail introspectif. Avec son guitariste Lionel NAUDON, multi-instrumentiste, PLACIDE se mettra en scène pour nous faire vivre une complicité instantanée et inattendue ! ### Informations et réservations : Mairie de Compans ? 01 60 26 10 06 ? [https://www.mairiedecompans.fr](https://www.mairiedecompans.fr) Ou ? Réseau France Billet/Fnac [https://www.francebillet.com/…/musiques-de-france](https://www.francebillet.com/…/musiques-de-france)… (+1.50 € de frais)

Tarifs pour la soirée : Gratuit pour les Companais-es sur réservation / 15 € extérieur-es

Greg ZLAP, c’est l’homme qui soulève les foules avec son harmonica dans les shows gigantesques de Johnny Hallyday. « Rock It Tour », c’est la tournée du nouvel album sorti en octobre 2020.

Salle Coluche- cour de la Mairie – 77290 Compans cour de la mairie Compans Compans Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:00:00 2022-03-11T23:30:00