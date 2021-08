Greg LAMY & Flavio BOLTRO Sunset & Sunside, 12 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 12 novembre 2021

de 21h à 23h

Greg Lamy renouvelle à la fois sa manière d’improviser et de composer. Il revendique dans cet album un changement de couleurs et de sonorités. Son jeu de guitare caractéristique est plus que jamais teinté de modernité. Avec cet album, Greg Lamy signe une nouvelle collaboration sur scène avec le trompettiste italien Flavio Boltro. Flavio compte parmi les plus grands musiciens de jazz italiens et les meilleurs trompettistes européens d’aujourd’hui. Il a fait partie de l’Orchestre National de Jazz avant de partager la scène avec Michel Petrucciani, Michel Portal, Eric Legnini, Stefano Di Battista… “Observe the Silence” explore une palette musicale et harmonique qui libère le souffle de l’improvisation. Cet espace en apesanteur parvient aussi à mener les musiciens et les auditeurs vers un état de contemplation.

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

