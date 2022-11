Greg Genart dans « Un burnout presque parfait! »

Greg Genart dans « Un burnout presque parfait! », 15 novembre 2022, . Greg Genart dans « Un burnout presque parfait! »



2022-11-15 21:00:00 21:00:00 – 2022-11-17 EUR 21 21 Avec une autodérision totale, en passant par l’entretien d’embauche où on raconte n’importe quoi, les réunions interminables, le collègue radin, les manipulations de son big boss canadien, la promotion qu’il n’aura jamais, il nous décrypte les situations paradoxales que nous rencontrons tous les jours… S’il y avait un con, il a bien compris que c’était lui.



Heureux gagnant de 4 prix en festival dont un prix à Avignon, Greg présente un seul en scène drôle de par le ridicule des situations et profond leur réalisme, le tout sans vulgarité.



« Greg Genart manie l’autodérision comme personne ! À voir d’urgence ! » Théatrothèque



« Une vie entière de travail exposée avec humour, brio et justesse devant le public qui souvent se reconnaît. Entre la franche rigolade et les sourires qui font réfléchir, cette satire du monde du travail interpelle. » Vaucluse Matin



« C’est en fait un miroir satirique de notre vie joué avec brio, une merveille.» Avignon à L’unisson Une caricature hilarante du monde du travail.



Il n’est pas subtil mais il doit trouver un job, pour l’aider, un vieux pote consultant lui donne des conseils plus cons les uns que les autres… Un jour ça marche. dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville