2022-05-12 – 2022-05-12 16 Après 5 années passées à faire des vidéos, des chansons, des clips, des parodies, il monte sur scène pour son premier spectacle ! “Empêche moi de monter sur scène et de te régaler ! Allez prends ton billet et ferme laaaa !” Tu veux voir ce que ça donne un youtubeur qui monte sur scène ? Ça tombe bien ! Greg n’a pas pu s’empêcher de rajouter cette corde à son arc et vous attend à la Comédie d’Aix Après 5 années passées à faire des vidéos, des chansons, des clips, des parodies, il monte sur scène pour son premier spectacle ! “Empêche moi de monter sur scène et de te régaler ! Allez prends ton billet et ferme laaaa !” dernière mise à jour : 2022-04-12 par

