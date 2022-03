Greg – Empêche-moi Arles, 13 mai 2022, Arles.

Greg – Empêche-moi Palais des Congrès d’Arles Avenue 1ère Division Française Arles

2022-05-13 – 2022-05-13 Palais des Congrès d’Arles Avenue 1ère Division Française

Arles Bouches-du-Rhône

L’ancien marin pompier de Marseille est du genre à mettre le feu. Un comble. Car le youtubeur, passé par de nombreux Comedy clubs, monte dorénavant sur scène pour défendre son premier spectacle “Sur scène et sans filtre ! “, une succession de danses et de sketches qu’il a lui-même écrit et mis en scène.t qu’il peaufine sans fin.



Généreux et très proche de son public, Greg en fait des caisses : il gesticule, fait des mimiques et chambre le public avec ses expressions à l’emporte-pièce et ses roucoulades marseillaises. Les pompiers, les vacances Mercury (il est dingue de Bohemian Rhapsody), ses enfants, le proctologue : il parle de tout, improvise et “boxe” (il adore le mot) sans vergogne, se moquant et taclant à tour de bras, parfois borderline et pas toujours politiquement correct.

Mais les rires fusent et le public en redemande.

Véritable couteau suisse de l’humour (Web-série, court métrage, clip, radio FM) Greg se dit désormais prêt à conquérir le cœur des français avec son spectacle 100 % made in Marseille. « Empêche moi de venir vous régaler à domicile !!! »

Grande gueule, brut de décoffrage et marseillais pur jus,

Greg a la langue bien pendue et des avis tranchés sur tout. Empêchez-le ? Impossible. D’où le sobriquet, et dorénavant nom de scène, Greg Empêche Moi.

palais.congres@arles.cci.fr +33 4 90 99 08 21 http://www.congres-arles.com/

