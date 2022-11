Greg Empêche moi, 14 janvier 2023, .

Vous l'avez peut-être découvert sur les réseaux, mais c'est désormais sur scène que Greg se révèle.



Après 10 ans de bons et loyaux services chez les marins pompiers de Marseille, venez découvrir comment ce jeune père de famille a tout plaqué (enfin presque, les enfants sont toujours là…) pour tenter l’impossible : devenir humoriste !

Grande gueule, brut de décoffrage et marseillais pur jus, Greg a la langue bien pendue et des avis tranchés sur tout. Empêchez-le ? Impossible. D’où le sobriquet, et dorénavant nom de scène, Greg Empêche Moi.



L’ancien marin pompier de Marseille est du genre à mettre le feu. Un comble. Car le youtubeur, passé par de nombreux Comedy clubs, monte dorénavant sur scène pour défendre son premier spectacle « Sur scène et sans filtre ! », une succession de danses et de sketches qu’il a lui-même écrit et mis en scène.t qu’il peaufine sans fin.



Généreux et très proche de son public, Greg en fait des caisses : il gesticule, fait des mimiques et chambre le public avec ses expressions à l’emporte-pièce et ses roucoulades marseillaises. Les pompiers, les vacances Mercury (il est dingue de Bohemian Rhapsody), ses enfants, le proctologue : il parle de tout, improvise et « boxe » (il adore le mot) sans vergogne, se moquant et taclant à tour de bras, parfois borderline et pas toujours politiquement correct.

Mais les rires fusent et le public en redemande.



Véritable couteau suisse de l’humour (Web-série, court métrage, clip, radio FM) Greg se dit désormais prêt à conquérir le cœur des français avec son spectacle 100 % made in Marseille. « Empêche moi de venir vous régaler à domicile !!! »

Greg Empêche moi – Sur scène & sans filtre.

