Greffe des abres fruitiers Puydarrieux, 5 mars 2022, Puydarrieux.

Greffe des abres fruitiers à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX Puydarrieux

2022-03-05 09:30:00 09:30:00 – 2022-03-05 17:00:00 17:00:00 à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX

Puydarrieux Hautes-Pyrénées Puydarrieux

89 EUR • Connaître les règles de récolte et de conservation des greffons.

• Reconnaître les différents portes greffes et leurs particularités.

• Acquérir les différentes techniques du greffage de printemps (greffe en incrustation, en écusson, en fente, greffe du chataîgnier…), les gestes et les subtilités qui vont favoriser la greffe.

• Comprendre les pratiques nécessaires au suivi de l’arbre greffé.

Sur inscription.

La greffe fruitière permet de sauvegarder des variétés anciennes et donc de participer à la conservation du patrimoine naturel et gustatif. Ce stage est adapté à la période et aux végétaux présents autour de la Maison de la Nature 65 à fin Mars. Il permettra, selon la date et les arbres, d’aborder et de pratiquer les gestes liés aux différents types de greffes.

accueil@maisondelanature65.com +33 5 62 33 61 66 http://www.maisondelanature65.com/

