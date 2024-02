GREFFE DE FRUITIERS Montpellier, dimanche 10 mars 2024.

Si vous êtes curieux.se d’en apprendre plus sur la greffe des arbres fruitiers, cette journée est pour vous. Clément Fleith (Pépinière Point Clef), spécialiste et serial greffeur, nous introduira à la théorie, puis à la pratique sur nos arbres !

Repas partagé le midi, sous la paillote de l’Oasis Citadine !

N’hésitez pas à amener vos gants et vos greffoirs bien affûtés. L’Oasis met à disposition le matériel nécessaire.

Prochaines dates 10 mars 2024 de 9h30 à 17h00 20 20 EUR.

Début : 2024-03-10 09:30:00

fin : 2024-03-10 17:00:00

Rue de la Mogère

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

