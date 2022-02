Greffage Herrlisheim, 23 avril 2022, Herrlisheim.

Greffage Herrlisheim

2022-04-23 14:00:00 – 2022-04-23

Herrlisheim Bas-Rhin Herrlisheim

Cette technique vieille de plus de 2 500 ans permet de reproduire fidèlement et rapidement les caractéristiques : forme, couleur et goût des fruits. Elle favorise par ailleurs la biodiversité génétique !

La journée est assurée par les moniteurs formés par la Fédération Départementale.

+33 6 64 75 58 30

Herrlisheim

