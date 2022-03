Greffage des arbres fruitiers Assat, 18 mars 2022, Assat.

Greffage des arbres fruitiers rue du Bois CLAB 64 Assat

2022-03-18 – 2022-03-18 rue du Bois CLAB 64

Assat Pyrénées-Atlantiques

70 70 EUR Cet atelier va vous apprendre à greffer des arbres fruitiers et devenir autonome dans le choix de ses variétés fruitières. Présentation théorique des principes du greffage et entraînement aux techniques de greffage : Greffage sur table, et Sur-greffage sur les arbres du verger. Chaque participant repart avec 1 porte-greffe greffé au cours de l’atelier (valeur : 7€).

+33 6 15 57 93 39

©CLAB64

rue du Bois CLAB 64 Assat

