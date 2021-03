Dunkerque Inzinzac-Lochrist Dunkerque Greffage à Inzinzac Lochrist Inzinzac-Lochrist Dunkerque Catégorie d’évènement: Dunkerque

Greffage à Inzinzac Lochrist Inzinzac-Lochrist, 20 mars 2021-20 mars 2021, Dunkerque. Greffage à Inzinzac Lochrist

le samedi 20 mars à Inzinzac-Lochrist

**Samedi 20 mars 2021** **Greffage à Inzinzac Lochrist.** Poiriers haute tige: **de 10h00 à 12h00, rue du Blavet, route de Penquesten,** 100m après l’embranchement du pont, sur le bord du bras du Blavet(Canoé kayak). Pommiers haute tige: de **14h00 à 16h00, médathèque de Lochrist, rue Gabriel Péri.** Greffage de 10 poiriers et 35 pommiers haute tige. Inzinzac-Lochrist rue gabriel peri Dunkerque Saint-Pol-sur-Mer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T10:00:00 2021-03-20T10:30:00;2021-03-20T14:00:00 2021-03-20T14:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Dunkerque Autres Lieu Inzinzac-Lochrist Adresse rue gabriel peri Ville Dunkerque