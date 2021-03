Greeter VTT Forêt de Bellême, 11 mars 2021-11 mars 2021, Saint-Martin-du-Vieux-Bellême.

Greeter VTT Forêt de Bellême 2021-03-11 09:30:00 – 2021-03-11 12:00:00

Saint-Martin-du-Vieux-Bellême Orne Saint-Martin-du-Vieux-Bellême

Edgard Dival, greeter VTT du Pays de Mortagne-au-Perche et du département de L’Orne, a choisi un itinéraire qu’il a cœur de vous faire partager. Passionné de VTT, il vous fera découvrir la forêt de Bellême.

Informations complémentaires:

A partir de 12ans

Balade entre 18 et 25km.

Durée de la balade : 2h à 2h30

Venir avec son VTT, son casque et son kit réparation.

Port de casque et du gilet jaune obligatoire.

Maximum 5 personnes (+ le greeter).

contact@ot-mortagneauperche.fr +33 2 33 83 34 37

