GreenTech Forum Beffroi de Montrouge, 1 décembre 2022, Montrouge.

GreenTech Forum

du jeudi 1 décembre au vendredi 2 décembre à Beffroi de Montrouge

Qu’est ce que GreenTech Forum ? ——————————- GreenTech Forum est l’événement professionnel dédié à la réduction de l’empreinte environnementale du numérique. Notre ambition : promouvoir le numérique responsable afin de permettre aux organisations publiques et privées de réduire leur impact environnemental. [Rejoignez-nous](https://www.greentech-forum.com/informations/contact) Sous le haut patronage de Planet Tech’Care —————————————— Planet Tech’Care est la première initiative rassemblant un réseau de partenaires (organisations professionnelles, écoles, pôles de compétitivité, associations, fondations, think tanks) et a pour ambition d’accompagner les entreprises et acteurs publics souhaitant intégrer le numérique dans leur trajectoire environnementale et de soutenir les acteurs de la formation dans le développement des compétences en matière de numérique responsable. PlanetTech’Care est pilotée par le programme Numérique Responsable de numeum. [En savoir plus](https://www.planet-techcare.green/) A découvrir ———– ### Conférences Conférences plénières et tables rondes pour comprendre les enjeux de l’impact environnemental du numérique et promouvoir le numérique responsable au sein des organisations. [En savoir plus](https://www.greentech-forum.com/programme/conferences) ### Ateliers Ateliers thématiques pour découvrir des usages et retours d’expérience inspirants afin de déployer concrètement une stratégie numérique responsable au sein des organisations. [En savoir plus](https://www.greentech-forum.com/programme/ateliers) ### Exposition Espace d’exposition et de networking pour découvrir des solutions et outils numériques responsables afin d’accélérer la transition environnementale des organisations. [En savoir plus](https://www.greentech-forum.com/ecposants/exposants)

Beffroi de Montrouge 2 place Emile Cresp 92120 Montrouge Montrouge Quartier Portes de Montrouge Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T09:00:00 2022-12-01T18:00:00;2022-12-02T09:00:00 2022-12-02T18:00:00