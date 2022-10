Portes ouvertes GREENOPOLIS Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

0645513804 http://www.latelier-architectes.fr Avec l’Artiste Elisabeth Gilbert Dragic, ils vous proposent

Un projet / deux expositions conjointes présentées Dans le cadre de

Résonance – La Biennale d’Art Contemporain 2022.

Ce projet « Fleurs en chantier » est né d’une rencontre entre Elisabeth Gilbert Dragic et

L’ATELIER Architectes, agence d’architecture à Lyon Vaise.

D’échanges en projections enthousiastes, les Peintures de fleurs d’Elisabeth Gilbert Dragic

se sont échappées. Elles sont allées s’immiscer dans l’Atelier : lieu de conception et de

projection, et puis pour un jour, se confronter à un chantier : lieu de transformation et de

renaissance …

