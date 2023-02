Greenland Festival 2023 LAC SANT MARTI – PLAN D’EAU, 21 juillet 2023, PALAU DEL VIDRE.

Greenland Festival 2023 LAC SANT MARTI – PLAN D’EAU. Un spectacle à la date du 2023-07-21 (2023-07-21 au ) 15:00. Tarif : 49.0 à 49.0 euros.

SYMPHONY PRODUCTIONS (L-D-22-1183) présente A partir de 15h pour les trois jours Greenland 202321, 22 et 23 juillet 2023 ACTUELLEMENT PROFITEZ DU PASS 3 JOURS AU TARIF “CONFIANCE” (très attractif, dans la limite des places disponible pour ce lancement)Vendredi 15H – 2HSamedi 15H – 2HDimanche 15H – 23H3 jours de concerts, de spectacles, d’animations, de découvertes, de partages et d’échanges. Pour son édition 2023 GREENLAND vous propose de venir vivre des moments uniques, de créer de nouveaux souvenirs et de découvrir le monde de demain tout en s’amusant ! 4 scènes, 3 villages, 1 accrobranche et tout un tas d’animations gratuites pour petits et grands ! Lancement du pass confiance 3 jours en quantité très limitée ! Le festival est toujours gratuit pour les enfants de 10 ans et moins (billet gratuit obligatoire – à retirer auprès du festival)N’oubliez pas que pour un billet acheté un arbre sera planté !En 2022 grâce à vous nous avons planté 3500 arbres en collaboration avec Ecosia ! Toujours soucieux du respect de l’environnement, nous allons renforcer et développer les actions axées sur développement durable et bien évidemment vous serez informés des nouveautés. N° informations PMR : 07 88 66 34 14 GREENLAND FESTIVAL

Votre billet est ici

LAC SANT MARTI – PLAN D’EAU PALAU DEL VIDRE Chemin de Perpignan Pyrenees-Orientales

SYMPHONY PRODUCTIONS (L-D-22-1183) présente A partir de 15h pour les trois jours

Greenland 2023

21, 22 et 23 juillet 2023



ACTUELLEMENT PROFITEZ DU PASS 3 JOURS AU TARIF “CONFIANCE”

(très attractif, dans la limite des places disponible pour ce lancement)



Vendredi 15H – 2H

Samedi 15H – 2H

Dimanche 15H – 23H



3 jours de concerts, de spectacles, d’animations, de découvertes, de partages et d’échanges.

Pour son édition 2023 GREENLAND vous propose de venir vivre des moments uniques, de créer de nouveaux souvenirs et de découvrir le monde de demain tout en s’amusant !

4 scènes, 3 villages, 1 accrobranche et tout un tas d’animations gratuites pour petits et grands !

Lancement du pass confiance 3 jours en quantité très limitée !

Le festival est toujours gratuit pour les enfants de 10 ans et moins (billet gratuit obligatoire – à retirer auprès du festival)

N’oubliez pas que pour un billet acheté un arbre sera planté !

En 2022 grâce à vous nous avons planté 3500 arbres en collaboration avec Ecosia ! Toujours soucieux du respect de l’environnement, nous allons renforcer et développer les actions axées sur développement durable et bien évidemment vous serez informés des nouveautés.

N° informations PMR : 07 88 66 34 14

. EUR49.0 49.0 euros

Votre billet est ici