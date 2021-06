Caen Caen 14000, Caen Green walk Caen Caen Catégories d’évènement: 14000

Caen

Green walk Caen, 19 juin 2021-19 juin 2021, Caen. Green walk 2021-06-19 14:00:00 – 2021-06-19 18:00:00 Musée d’initiation à la nature Esplanade Jean-Marie-Louvel

Caen 14000 Dans le cadre des samedis aux jardins, Le CPIE Vallée de l’Orne collabore avec l’association éco-citoyenne « Qui nettoie si ce n’est toi ? » pour la Green Walk.

Au programme, marche et nettoyage des berges de l’Orne.Départ du Jardin du Musée d’Initiation à la NatureGratuit – sans réservationMatériel fourni

Crédit photo : Ville de Caen Dans le cadre des samedis aux jardins, Le CPIE Vallée de l’Orne collabore avec l’association éco-citoyenne « Qui nettoie si ce n’est toi ? » pour la Green Walk. Au programme, marche et nettoyage des berges de l’Orne. Départ du… accueil@cpievdo.fr https://www.cpievdo.fr/ Dans le cadre des samedis aux jardins, Le CPIE Vallée de l’Orne collabore avec l’association éco-citoyenne « Qui nettoie si ce n’est toi ? » pour la Green Walk. Au programme, marche et nettoyage des berges de l’Orne. Départ du… Dans le cadre des samedis aux jardins, Le CPIE Vallée de l’Orne collabore avec l’association éco-citoyenne « Qui nettoie si ce n’est toi ? » pour la Green Walk.

Au programme, marche et nettoyage des berges de l’Orne.Départ du Jardin du Musée d’Initiation à la NatureGratuit – sans réservationMatériel fourni

Crédit photo : Ville de Caen dernière mise à jour : 2021-06-10 par



Détails Catégories d’évènement: 14000, Caen Étiquettes évènement : Autres Lieu Caen Adresse Musée d'initiation à la nature Esplanade Jean-Marie-Louvel Ville Caen lieuville 49.18033#-0.37322