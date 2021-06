Rezé Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière) Loire-Atlantique, Nantes Green Volley : le tournoi de volley sur herbe de Rezé Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière) Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Green Volley : le tournoi de volley sur herbe de Rezé Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière), 19 juin 2021-19 juin 2021, Rezé. 2021-06-19

Horaire :

Gratuit : non 4×4 jeunes : à partir de 3 € /joueur4x4 mixte : à partir de 6 € / joueur3x3 à partir de 8 € / joueurBilletterie : www.billetweb.fr/green-volley Participez à la 1ère édition du GREEN VOLLEY : le tournoi de volley sur herbe de Rezé. Rendez-vous samedi 19 et dimanche 20 juin 2021 à la Trocardière (Rezé), pour un week-end volley dans une ambiance festive ! Programme du week-end :- Samedi 19 juin 2021 : 4×4 jeunes et 4×4 mixte- Dimanche 20 juin 2021 : 3×3 féminins, masculins, loisirs Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière) 91 Rue de la Trocardière Château de Rezé Rezé

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière) Ville Rezé lieuville Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière) Rezé