Green Show

Green Show, 7 juillet 2022, . Green Show



2022-07-07 14:30:00 14:30:00 – 2022-09-01 17:00:00 17:00:00 Êtes-vous prêt pour le Green Show ? Nos deux présentateurs Corentin et Thomas vont secouer votre culture verte ! 4 équipes au maximum peuvent s’affronter autour de questions animés sur des thèmes autour du développement durable, de la nature ou encore du climat.

RDV Peupleraie cercle de pierre / Potager – A partir de 8 ans. Nos deux présentateurs Corentin et Thomas vont secouer votre culture verte ! 4 équipes au maximum peuvent s’affronter autour de questions animés sur des thèmes autour du développement durable, de la nature ou encore du climat.

RDV Peupleraie cercle de pierre / Potager – A partir de 8 ans. Êtes-vous prêt pour le Green Show ? Nos deux présentateurs Corentin et Thomas vont secouer votre culture verte ! 4 équipes au maximum peuvent s’affronter autour de questions animés sur des thèmes autour du développement durable, de la nature ou encore du climat.

RDV Peupleraie cercle de pierre / Potager – A partir de 8 ans. Gloriette dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville