Green River Valley Festival – 1ère édition La Ferme des Cara-Meuh !, 24 septembre 2021, Vains.

Green River Valley Festival – 1ère édition

du vendredi 24 septembre au dimanche 26 septembre à La Ferme des Cara-Meuh !

Le Green River Valley Festival, c’est **le grand rendez-vous musical et solidaire de la rentrée** ! **8000 festivaliers** sont attendus pour fêter l’été en musique grâce à une programmation ambitieuse et diversifiée : une vingtaine d’artistes reggae, dub, hip hop, électro se présenteront pendant **2 jours** et sur **2 scènes**. Le festival réunira à la fois des jeunes pousses et artistes locaux et des têtes d’affiches de renommée internationale : Biga Ranx, Caballero & Jeanjass, Sinsémilia, La P’tite Fumée. Grâce à un **village associatif gratuit** et ouvert à tous, le GRV sera l’occasion de sensibiliser aux **enjeux energie-climat** et de découvrir de nouveaux modes de vie grâce aux **conférences** d’une quinzaine d’intervenants spécialisés, et aux **ateliers** de l’invité d’honneur du festival : L’**association Avenir climatique**. Ce lieu d’échange et de partage regroupera aussi plusieurs **associations et artisans locaux** qui feront connaitre leurs actions et leurs produits. **Où ?** : A 3h de Paris, 1h de Rennes et de Caen, 10min d’Avranches à La Ferme des Cara-Meuh, lieu emblématique de la commune de VAINS dans le département de la Manche (50). **Quand ?** : Le 24 et 25 septembre 2021 **Où se restaurer ?** : 6 foodtrucks de restauration seront présents sur le village pour vous proposer des plats locaux et variés. **Où dormir ?** : Un camping à 200m pour profiter de l’ambiance du festival jusqu’au bout de la nuit. **Point pratique :** Festival accessible aux PMR, et aux enfants de plus de 6ans, parking sur place.

Pass 1 jour : 28€ sans camping, 31€ avec camping // Pass 2 jours : 43€ sans camping, 46€ avec camping

Un festival de musique Made in Normandie pour parler climat et économie locale

La Ferme des Cara-Meuh ! 11 route de Saint-Léonard 50300 VAINS Vains Manche



