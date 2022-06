GREEN PINK ! Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

GREEN PINK ! Toulouse, 9 juillet 2022, Toulouse. GREEN PINK !

11 Rue Malcousinat OSTAL D’OCCITANIA – MAISON DE L’OCCITANIE Toulouse Haute-Garonne OSTAL D’OCCITANIA – MAISON DE L’OCCITANIE 11 Rue Malcousinat

2022-07-09 – 2022-07-09

OSTAL D’OCCITANIA – MAISON DE L’OCCITANIE 11 Rue Malcousinat

Toulouse

Haute-Garonne GREEN PINK ! c’est un jour de musique en continu, sous le ciel bleu toulousain, dans un lieu magique (La Maison de l’Occitanie), et une programmation riche en talents avec des artistes émergents, originaires d’Occitanie. De la pop à l’électro, en passant par le trad et la chanson française, tous les styles seront au rendez-vous. Et voici quelques noms :

Magyd Cherfi, Treize, Félix, Sazrah, Miss Ophélia, Lucille et Juno, Élipse, Brolence, … GREEN PINK ! c’est le festival éco-responsable, gratuit et solidaire toulousain à ne pas manquer pour découvrir les talents de demain ! contact@convergenciaoccitana.eu +33 5 61 22 13 31 http://ostaldoccitania.fr/?fbclid=IwAR0s-p4x7QVdO5VksNTFDLT2EGuv61z_BhnPP4OSY6pHmMmkpnSq7zbxuCU GREEN PINK ! c’est un jour de musique en continu, sous le ciel bleu toulousain, dans un lieu magique (La Maison de l’Occitanie), et une programmation riche en talents avec des artistes émergents, originaires d’Occitanie. De la pop à l’électro, en passant par le trad et la chanson française, tous les styles seront au rendez-vous. Et voici quelques noms :

Magyd Cherfi, Treize, Félix, Sazrah, Miss Ophélia, Lucille et Juno, Élipse, Brolence, … OSTAL D’OCCITANIA – MAISON DE L’OCCITANIE 11 Rue Malcousinat Toulouse

dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Toulouse Haute-Garonne OSTAL D'OCCITANIA - MAISON DE L'OCCITANIE 11 Rue Malcousinat Ville Toulouse lieuville OSTAL D'OCCITANIA - MAISON DE L'OCCITANIE 11 Rue Malcousinat Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

GREEN PINK ! Toulouse 2022-07-09 was last modified: by GREEN PINK ! Toulouse Toulouse 9 juillet 2022 11 Rue Malcousinat OSTAL D'OCCITANIA - MAISON DE L'OCCITANIE Toulouse Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne