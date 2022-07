Green Party Saint-Vincent-de-Tyrosse, 25 septembre 2022, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Green Party

Jardin de l’Humanité Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

2022-09-25 10:00:00 – 2022-09-25 18:00:00

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Landes

Pédagogique grâce aux ateliers et ses intervenants spécialisés et professionnels,

> Modélisante : par son faible impact carbone, le groupe jouera en pleine journée donc sans lumières et avec un système autonome innovant de panneaux solaires pour alimenter le son. Les produits en vente au bar seront tous issus de partenariats avec des producteurs locaux, et les pique-niques proposés à la vente seront « zéro déchet »,

> Ludique : nous veillons à la qualité du contenu pédagogique des ateliers, sans jamais omettre l’aspect ludique. De surcroit, notre manifestation est un rendez-vous parents/enfants/ados, sans écran !

+33 6 83 56 32 16

Jardin de l’Humanité

Saint-Vincent-de-Tyrosse

dernière mise à jour : 2022-07-26