Nice MUSEE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN Alpes-Maritimes, Nice “Green meditation” par Romina Romay MUSEE D’ART MODERNE ET D’ART CONTEMPORAIN Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

“Green meditation” par Romina Romay MUSEE D’ART MODERNE ET D’ART CONTEMPORAIN, 18 septembre 2021, Nice. “Green meditation” par Romina Romay

MUSEE D’ART MODERNE ET D’ART CONTEMPORAIN, le samedi 18 septembre à 11:00

La proposition consiste en un concert interactif basé sur la musique des plantes. Grâce à un système qui capte les données de voltage, d’humidité et de température des plantes, je synthétise des notes de musique que je mélange en temps réel et interagis avec les plantes en produisant un dialogue traduit en sons. Le public peut être invité à interagir en entrant en contact avec les plantes, produisant ainsi des variations audibles en temps réel.

Entrée libre

Concert interactif basé sur la musique des plantes MUSEE D’ART MODERNE ET D’ART CONTEMPORAIN Place Yves Klein 06000 Nice Nice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu MUSEE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN Adresse Place Yves Klein 06000 Nice Ville Nice lieuville MUSEE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN Nice