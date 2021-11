Mérignac Place Charles de Gaulle MERIGNAC Gironde, Mérignac Green Market : un marché 100% végétal à Mérignac Place Charles de Gaulle MERIGNAC Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Place Charles de Gaulle MERIGNAC, le dimanche 7 novembre à 11:00

Un marché n’est pas un évènement inhabituel à Mérignac, mais celui-ci est unique : il promeut uniquement l’artisanat local sans exploitation animale. Autrement dit tous les exposants proposeront des produits 100% d’origine végétale. Une quinzaine de stands vous y attendent : * des produits alimentaires : makis, pizzas, gâteaux, vins bio, etc. * des créateurs : savons, cosmétiques, textiles zéro déchet, etc. * des associations. D’ailleurs, un stand de sensibilisation aux micro-mobilités sera tenu par l’association Prévention routière et la Fédération des professionnels de la micro-mobilité. ### Informations pratiques Green Market Dimanche 7 novembre de 11h à 16h Place Charles de Gaulle 33700 Mérignac N’hésitez pas à rejoindre l'[évènement Facebook](https://www.facebook.com/events/395481038740729/) du marché L’association Green Market, en partenariat avec la Ville de Mérignac, un marché 100% végétal sur la place Charles-de-Gaulle. Place Charles de Gaulle MERIGNAC Place Charles de Gaulle 33700 MERIGNAC Mérignac Gironde

2021-11-07T11:00:00 2021-11-07T16:00:00

