Green Market de Noël Vivres de l’art, 19 décembre 2021, Bordeaux.

Green Market de Noël

Vivres de l’art, le dimanche 19 décembre à 11:00

*Récap* ——— Quoi ▶ GREEN Market de Noël, marché 100% végétal Quand ▶ Dimanche 19 décembre, de 11h à 17h Où ▶ Aux Vivres de l’Art, 4 rue achard à Bordeaux Point covid ▶ masque obligatoire, pas le pass Au programme ▶ burgers, alternatives à la viande, sushis, plats asiatiques, créoles et tunisiens, fromages végétaux, pâtisseries, tisanes, spiruline, sirops & confitures, vins et boissons bios… Et aussi accessoires et textiles zéro déchet, savons et cosmétiques… Invité ▶ le Parti Animaliste Possibilité de réserver sur la boutique du marché ▶ [https://www.facebook.com/events/586851772365746/](https://www.facebook.com/events/586851772365746/) En plus d’être sûr de repartir avec vos produits favoris, votre réservation vous permet aussi, de : 1. Participer automatiquement à la tombola (4 gagnants de 3 lots chacun) 2. Récupérer votre commande sur : GRADIGNAN, BASSENS, CARBON BLANC, PUGNAC, VAYRES, VILLANDRAUT, LA REOLE ou MEILHAN (47)

Marché de Noël 100% local et végétal aux Vivres de l’art

Vivres de l’art 4, rue Achard Bordeaux Bordeaux Bacalan Gironde



