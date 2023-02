GREEN LADS ET CELKILT Soirée Saint Patrick L’ESPACE DE FORGES, 18 mars 2023, FORGES LES EAUX.

GREEN LADS ET CELKILT Soirée Saint Patrick L’ESPACE DE FORGES. Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 20:00 (2023-03-18 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Forges Développement (Lic 1 : 1012202 – Lic3 : 1012203) En accord avec Viagramophone et Anacrouse présente : ce spectacle. PREMIÈRE PARTIE / TREEBEARD: à partir de 20h Trio formé entre les confinements de l’année 2020, autour de Benoît, Lucas et Simon, et leur passion commune pour les musiques traditionnelles celtiques, Treebeard a pour ambition de revisiter les airs irlandais ainsi que le répertoire de chansons folk celtes – Irlandaises, Écossaises, Bretonnes, etc. – en se concentrant sur le travail d’arrangement, tant dans les harmonies vocales que dans la pratique de leurs instruments. GREEN LADS: à partir de 21h Au carrefour entre les codes de la musique celtique irlandaise et la modernité des rythmes électro, découvrez les Green Lads. Dans leurs costards verts, depuis les places de villages jusqu’aux grandes scènes françaises, ils composent avec leurs instruments un tableau énergique aux sonorités irrésistiblement dansantes. Green Lads, c’est aussi une histoire de rencontres, un projet qui s’enrichit du talent de chaque musicien passionné : 2 violonistes, 1 flûtiste, 1 guitariste et un danseur de claquettes, pour faire vibrer la musique jusque sous les pieds du public : un spectacle à caractère unique ! CELKILT: à partir de 22h30 Largement reconnu comme l‘un des meilleurs groupes live de la scène celtique mondiale, Celkilt parcourt la planète avec un but en tête : Transmettre le pouvoir du kilt ! réservations PMR : 0232898080 Celkilt Celkilt

Votre billet est ici

L’ESPACE DE FORGES FORGES LES EAUX RUE FRANCIS FER Seine-Maritime

Forges Développement (Lic 1 : 1012202 – Lic3 : 1012203) En accord avec Viagramophone et Anacrouse présente : ce spectacle.

PREMIÈRE PARTIE / TREEBEARD: à partir de 20h

Trio formé entre les confinements de l’année 2020, autour de Benoît, Lucas et Simon, et leur passion commune pour les musiques traditionnelles celtiques, Treebeard a pour ambition de revisiter les airs irlandais ainsi que le répertoire de chansons folk celtes – Irlandaises, Écossaises, Bretonnes, etc. – en se concentrant sur le travail d’arrangement, tant dans les harmonies vocales que dans la pratique de leurs instruments.

GREEN LADS: à partir de 21h

Au carrefour entre les codes de la musique celtique irlandaise et la modernité des rythmes électro, découvrez les Green Lads.

Dans leurs costards verts, depuis les places de villages jusqu’aux grandes scènes françaises, ils composent avec leurs instruments un tableau énergique aux sonorités irrésistiblement dansantes.

Green Lads, c’est aussi une histoire de rencontres, un projet qui s’enrichit du talent de chaque musicien passionné : 2 violonistes, 1 flûtiste, 1 guitariste et un danseur de claquettes, pour faire vibrer la musique jusque sous les pieds du public : un spectacle à caractère unique !

CELKILT: à partir de 22h30

Largement reconnu comme l‘un des meilleurs groupes live de la scène celtique mondiale, Celkilt parcourt la planète avec un but en tête : Transmettre le pouvoir du kilt !

réservations PMR : 0232898080

.22.0 EUR22.0.

Votre billet est ici