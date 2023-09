Journées de la Réparation : textile et entretien de votre machine à coudre Green Fabric Forest, 14 octobre 2023, Forest.

Journées de la Réparation : textile et entretien de votre machine à coudre 14 – 21 octobre Green Fabric

A l’occasion des Journée de la Réparation, je m’associe avec Catherine Watteyne de Repair Together .

Nous mettrons à l’honneur la réparation textile et l’entretien et le dépannage de votre machine à coudre.

Venez nous rencontrer avec votre machine à coudre, nous vous aiderons à l’entretenir ainsi que votre vêtement défectueux (trou, déchirure…) et partagerons nos connaissances pour les réparer ensemble.

Nathalie pour tiketik et Catherine Watteyne pour Repair Together

Green Fabric 33 rue Jean Baptiste Baeck 1190 Forest Forest 1190 Bruxelles-Capitale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:30:00+02:00 – 2023-10-14T13:30:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:30:00+02:00

Repairtogether