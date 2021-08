Green designs I Produits. Services. Numérique H7 – Lieu Totem, 16 septembre 2021, Lyon.

H7 – Lieu Totem, le jeudi 16 septembre à 09:30

[https://francedesignweek.fr/evenements/green-designs-i-produits-services-numerique/](https://francedesignweek.fr/evenements/green-designs-i-produits-services-numerique/) 80 % des coûts et des impacts d’un produit ou d’un service sont déterminés à leur conception, il en va de même pour le numérique. C’est donc sur toute la chaîne de valeur et l’écosystème que doivent être anticipées et décidées le plus tôt possible les ambitions environnementales. 19 Hz propose une journée destinée aux professionnels, entreprises, start-ups : Exposition de cas concrets de démarches éco-design appliquées (prototype, ou produit/service déjà lancé) et échanges avec les porteurs de projet, designers ou fondateurs. Table ronde en fin de journée avec une sélection d’intervenants (entreprises/start-ups témoins, designers, experts…). Permanences/coaching design (gratuites) ouvertes aux professionnels sur pré-inscription : audit UX/sobriété numérique, flash-conseils éco-design, éthique, etc. Ateliers et démos en direct.

Entrée libre

Le design à travers ses différentes disciplines a très tôt intégré les enjeux écologiques pour créer des produits plus durables, plus justes, et plus responsables pour la planète.

H7 – Lieu Totem 70 quai Perrache, 69002, Lyon Lyon Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon



2021-09-16T09:30:00 2021-09-16T19:30:00