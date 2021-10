Grèce mythique / Orchestre Pasdeloup Philharmonie de Paris, 12 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 12 décembre 2021

de 16h30 à 18h

payant

L’Orchestre Pasdeloup, placé sous la direction conjointe d’Eleni Papakyriakou et de Monika Wolinska, explore l’inspiration mythologique des compositeurs.

Si le lointain géographique a été beaucoup exploré par les musiciens, le lointain historique également, et ce d’autant plus que les mythologies grecques et latines forment le soubassement d’une grande part de la culture occidentale. Certains mythes résonnent tout particulièrement à certaines époques et certaines oreilles, comme le mythe de Prométhée, explorant les thèmes essentiels de la rébellion, de la destinée tragique et souffrante et de la réconciliation finale, à celles de Beethoven, dans son ballet Les Créatures de Prométhée. Un peu plus tardif, son Concerto n° 4 (donné par François Dumont en soliste) évoquerait, selon certains commentateurs, la figure d’Orphée. Dans leurs poèmes symphoniques composés durant la deuxième moitié du XIXe siècle, Camille Saint-Saëns s’intéresse à Omphale, tandis qu’Augusta Holmès évoque Andromède.

Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

Concerts -> Classique

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)



Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22704 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis

Concerts -> Classique Musique

Date complète :

2021-12-12T16:30:00+01:00_2021-12-12T18:00:00+01:00