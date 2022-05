GREC – Faire un premier film – Sélection sur scénario GREC – groupes de lecture, 9 septembre 2022, .

[**>> lien vers le site**](http://www.grec-info.com/fiche_appel.php?id_appel=26) ### **Sélection sur scénario** **Date limite indicative 3ème session 9 Septembre 2022** Le GREC fonctionne avec trois groupes de lecteurs, composés de professionnels (du cinéma, des arts plastiques, des arts visuels, de la littérature, de la musique…) qui choisissent et retiennent selon des critères précis 12 projets par an. Chaque groupe est constitué de 5 ou 6 membres (voir la liste des lecteurs). Ils examinent 30 dossiers par session et se réunissent trois fois dans l’année (session d’hiver, printemps, automne). 90 projets sont repartis dans les trois groupes suivant l’ordre chronologique d’arrivée : – du 1er au 30ème projet au premier groupe de lecteurs ; – du 31ème au 60ème au deuxième groupe ; – du 61ème au 90ème au troisième. Arrivé au-delà de ce nombre, le projet est automatiquement reporté à la session suivante sauf avis contraire du candidat. ### **Conditions d’accès** Pour déposer un projet pour la sélection sur scénario, les conditions suivantes doivent être respectées : – Le projet doit être un premier court métrage (hors films autoproduits ou films de fin d’études) – Le projet doit être déposé par les réalisateurs uniquement – Un réalisateur ne peut déposer qu’un seul projet par session – Les réalisateurs ne doivent pas avoir, par le passé, signé de contrat avec une société de production quel que soit le genre et la durée des films réalisés – Ne sont pas admis les candidats ayant déjà réalisé un long-métrage (soit, au delà de 59 minutes), même autoproduit – Un projet refusé ne peut être représenté, sauf s’il a été retravaillé dans le cadre d’un atelier du Grec (voir la liste des ateliers) – Les résultats sont communiqués par courrier non motivé, quelques jours après les délibérations. Le GREC n’étant pas responsable des manuscrits qui lui sont confiés, il est recommandé d’en garder une copie. ### **Production et diffusion** La dotation attribuée par le GREC, d’un montant de 18 500€ TTC maximum, varie selon les besoins du film. Le film doit être produit avec cette dotation. Le film bénéficiera également de réductions et tarifs préférentiels auprès des industries techniques partenaires du Grec. D’éventuelles participations des collectivités territoriales et des différentes institutions qui soutiennent la production de court-métrage, hors subvention directe du CNC sont également possibles. Les réalisateurs peuvent faire un appel à dons* pour compléter le budget du film à condition que le montant obtenu ne dépasse pas 50% de la dotation allouée par le GREC. * Conformément aux articles 200 et 238 bis du Code des impôts, le don permet de recevoir une réduction d’impôt (66% de réduction d’impôt dans la limite de 20% du montant de l’impôt pour les particuliers, 60% dans la limite de 5% du chiffre d’affaires pour les sociétés). Si les projets font preuve d’une volonté affirmée de collaboration artistique avec un compositeur pour la musique originale du film, ils pourront bénéficier d’une aide attribuée au GREC par la SACEM. Cette aide récompense l’implication commune du réalisateur et du compositeur, ainsi que la pertinence du projet musical au sein de l’œuvre. Les films sont produits par le GREC selon un protocole défini. Les réalisateurs participent à l’élaboration du devis de leur film et choisissent leurs techniciens et leurs comédiens en accord avec la direction de production du GREC. Une liste de collaborateurs et techniciens, ainsi que de prestataires, peut être proposée au réalisateur. Le service diffusion, en lien avec le réalisateur, veille à ce que le film bénéficie d’une diffusion adaptée et aussi large que possible : festivals, télévision, salles, plateformes web, médiathèques, etc. Le GREC est attentif à ce que les films soient diffusés dans des conditions matérielles optimales, et dans le respect des droits (droits d’auteur, musique, droits de diffusion). Le réalisateur inscrit lui-même son film aux festivals. Toutes les recettes dégagées par le film sont partagées 50/50 entre le GREC et le réalisateur. ### **Constitution du dossier** Le dossier doit comporter dans l’ordre : – L’attestation sur l’honneur dûment complétée et signée – un scénario développé n’excédant pas une quinzaine de pages et un synopsis de 10 lignes maximum s’il s’agit d’une fiction, OU un descriptif du projet détaillé et un résumé s’il s’agit d’un documentaire, d’un projet expérimental, d’un essai, d’un film d’art… – une note d’intention d’une ou deux pages donnant des indications sur le traitement cinématographique. Ces précisions peuvent concerner la mise en image, le traitement filmique et les moyens techniques envisagés (son, montage, éléments de mise en scène, utilisation d’archives etc.). – une note d’intention du projet musical si une aide de la SACEM est souhaitée. Si la collaboration avec un compositeur est déjà établie, fournir également une note d’intention signée par le compositeur et le CV du compositeur. – une fiche technique : estimation de la durée du film, support de tournage et de projection, couleur/noir & blanc, nombre de jours de tournage, déplacements, indication des décors, etc.) – une iconographie qui permettra une visualisation du sujet traité, du traitement envisagé – un Curriculum Vitae **Le dossier doit être envoyé par email à [groupelecteurs@grec-info.com](mailto:groupelecteurs@grec-info.com)** Une version numérique en 1 seul fichier au format PDF de 2 Mo maximum. (nom du fichier : titreduscenario.pdf – ex : taxidriver.pdf ou autantenemportelevent.pdf). Merci d’indiquer en objet du mail CandidatureGrec et le titre du film. **ET** en 3 exemplaires papier (chaque exemplaire doit être relié) Par courrier normal (ni recommandé ni lettre suivie) à : GREC – groupes de lecture 14 rue Alexandre Parodi 75010 Paris Ou déposés en mains propres à l’accueil du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30. NB : Les candidats ayant envoyé leur dossier par email uniquement pendant la crise sanitaire peuvent maintenant envoyer ou déposer au Grec leurs 3 exmplaires papier. ### **Calendrier 2022 :** 1ère session – mars : Session Complète / annonce des résultats début avril 2ème session – juin : Session Complète / annonce des résultats début mi-juin 2022 3ème session – novembre : Dépôt conseillé avant le 9 septembre 2022* / annonce des résultats début mi-novembre 2022 * Attention !! Chaque groupe de lecteurs examine les 30 premiers projets reçus (soit 90 projets au total par session). Les suivants sont reportés à la session d’après.

