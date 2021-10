Paris Rens Lipsius Studio île de France, Paris Great Water Reflections Rens Lipsius Studio Paris Catégories d’évènement: île de France

Great Water Reflections Rens Lipsius Studio, 2 octobre 2021, Paris.

Du 9 au 10 octobre 2021 :

Du 16 au 17 octobre 2021 :

Du 23 au 24 octobre 2021 :

Du 30 au 31 octobre 2021 :

Dans le cadre du « Programme sans Programme » Nouvelles de Rens Lipsius Studio / Ideal Artist House no. 2, Paris, où l’on fait avancer les choses Grands reflets d’eau/Great Water Reflections Rens Lipsius, né aux Pays-Bas, est un peintre travaillant avec d’autres médiums comme l’architecture, le cinéma, la photographie. Il a eu des studios dans différents endroits, Frise (NL), Amsterdam, New York, Paris et Zimbabwe. Dans cette nouvelle série de 16 peintures, il explore le thème des reflets de l’eau. Il y a travaillé pendant 3 ans. Une première série sur le même sujet avait déjà été réalisée dans son atelier new-yorkais mais ici dans son atelier parisien sur le canal Saint Martin, il développe à nouveau et de manière différente ce thème à travers une méthode de travail très gestuelle essayant « de comprendre le de nombreuses qualités visuelles différentes des reflets de l’eau ». Tous les panneaux mesurent 122 x 200 cm à l’exception de trois 122 x 180 cm. Technique mixte avec acrylique et peinture à l’huile sur toile de lin. (2019-2021). Expositions -> Art Contemporain Rens Lipsius Studio 159 Quai De Valmy Paris 75010

