Great Tribute Night Centre socio culturel de Blavozy, 25 mars 2023, Blavozy

2023-03-25 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-25

Centre socio culturel de Blavozy 8 Place Félix Tempère

Haute-Loire Blavozy EUR 20 20 L’œuf de pierre vous propose une soirée concert avec:

– Lyon Maiden (Tribute Iron Maiden) Lyon Maiden – Tribute Iron Maiden

– Route 70’s (Tribute The Rolling Stones): ROUTE 70’s Revival

– Ainsi que JPL (Groupe de rock progressif du Puy-en-Velay) JPL oeufdepierre43@gmail.com https://oeufdepierre.fr/ Centre socio culturel de Blavozy 8 Place Félix Tempère Blavozy

Lieu Blavozy Adresse Blavozy Haute-Loire Centre socio culturel de Blavozy 8 Place Félix Tempère

Great Tribute Night Centre socio culturel de Blavozy 2023-03-25

