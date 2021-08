GREAT AMERICAN SONGBOOK – DEL MAR ORCHESTRA LE BAL BLOMET, 23 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 23 octobre 2021

de 20h à 22h

payant

Le début du 20ème siècle aux Etats-Unis connait une grande fleuraison d’écritures de chansons populaires, provenant en grande partie de Tin Pan Alley et de Broadway. Les chansons suivent souvent la même forme couplet/refrain et ont pour la plupart une caractère charmant et sentimental. Elles sont vite popularisées par les nouveaux 78 tours. Certaines d’entre elles deviennent à jamais liées à leur plus célèbre enregistrement. Plus une chanson est enregistrée, plus elle se grave dans la mémoire collective.

Le Great American Songbook est un recueil rassemblant grand nombre de ces chansons populaires américaines de la première moitié du 20ème siècle. Il comprend des milliers de morceaux, plus ou moins connus aujourd’hui, écrits par des centaines de compositeurs, dont les plus connus sont Irving Berlin, George Gershwin, Cole Porter, Fats Waller….

L’Orchestre Del Mar interprète les bijoux du jazz américain des années 20 et 30, dont le style était encore en germe et où cette musique dégageait une charmante naïveté. Le jazz était alors une musique populaire, faite pour être chantée et dansée. Les morceaux sont courts, souvent moins de 3 minutes pour être enregistrés sur les 78 tours de l’époque, et variés à l’image des danseurs qui raffolent des changements des rythmes. Une durée juste assez longue pour que l’auditeur pénètre cet univers, juste assez court pour ne pas s’en lasser.

Pour rester dans la tradition des orchestres des années 20 et 30, à l’image de ceux de Duke Ellington et Paul Whiteman, ou de ceux qui accompagnaient les crooners comme Bing Crosby et Rudy Vallée, les arrangements du groupe sont très recherchés en timbre et en mélodies. Les refrains vocaux, portés par la voix enchanteresse de Heather Stewart, succèdent aux mélodies harmonisées entre les violons et la clarinette. Le piano stride de Gwen Ollivier, la pompe de Duved Dunayevsky, l’un des plus grands interprètes de la tradition de Django Reinhardt, et le pulsation assurée de Leigh Barker à la basse créent une base rythmique qui fait danser même les pieds les plus timides.

