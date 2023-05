LES DÉCOUVERTES DU CPIE : L’ARBRE, 13 mai 2023, Grazay.

Par Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement. Depuis 2011, chaque année, les forces vives du CPIE organisent en partenariat et sur le territoire de Mayenne Communauté un événement grand public de découverte de la biodiversité locale..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 18:00:00. .

Grazay 53440 Mayenne Pays de la Loire



By the Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement. Since 2011, every year, the CPIE’s dynamic forces organize in partnership and on the territory of Mayenne Communauté an event for the general public to discover the local biodiversity.

Por el Centro Permanente de Iniciativas para el Medio Ambiente. Desde 2011, cada año, las fuerzas vivas del CPIE organizan en asociación y en el territorio de Mayenne Communauté un evento para que el público en general descubra la biodiversidad local.

Durch das Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE). Seit 2011 organisieren die treibenden Kräfte des CPIE jedes Jahr in Partnerschaft und auf dem Gebiet der Mayenne Communauté eine Veranstaltung für die breite Öffentlichkeit zur Entdeckung der lokalen Biodiversität.

