Grayssoker La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Grayssoker La Bellevilloise, 3 février 2023, Paris. Le vendredi 03 février 2023

de 20h00 à 22h00

. payant Prévente : 10 EUR Sur place : 12 EUR

Le 3 février 2023, à l’occasion de la sortie de son nouvel EP Accordéon Raveolution, Grayssoker est en concert à La Bellevilloise. Qui aurait un jour pensé qu’Accordéon et Techno feraient bon ménage ? Le nouvel ovni de la scène électronique française, Grayssoker nous prouve que tout est possible. Armé de son looper et de ses pédales d’effets, le jeune inventeur fou torture l’instrument des Bals Populaires d’antan pour en extraire un son distordu et hypnotique. Sa performance Live DIY est résolument Punk et l’improvisation y a toute sa place. Grayssoker prolonge la pure tradition de cet instrument solo qui fait danser les foules. La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m) Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m) Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.labellevilloise.com/ https://shotgun.live/fr/events/grayssoker

Grayssoker | 3.02.23

