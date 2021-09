Lezoux Musée départemental de la céramique Lezoux, Puy-de-Dôme Gravure sur tetra pack Musée départemental de la céramique Lezoux Catégories d’évènement: Lezoux

Puy-de-Dôme

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée départemental de la céramique

Avec la participation exceptionnelle du centre culturel du Bief -Ambert), le musée de la Céramique à Lezoux vous propose de découvrir le monde de l’estampe au travers d’ateliers qui vous permettront d’expérimenter différentes techniques : linogravure, gravure sur tetra pack, gravure sur bois, sérigraphie…

Atelier limité à 8 participants, tout public à partir de 6 ans

Initiation à la gravure sur tetra pack avec l'artiste Angèle Spérius

2021-09-18T14:10:00 2021-09-18T15:40:00;2021-09-18T15:50:00 2021-09-18T17:20:00;2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:10:00 2021-09-19T15:40:00;2021-09-19T15:50:00 2021-09-19T17:20:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T19:00:00

