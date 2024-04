Gravure et Gaufrage sur le bout des doigts – JEMA 2024 Le LA atelier d’artistes Rennes, dimanche 7 avril 2024.

Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, Helena Gath présentera son travail de gravure et gaufrage. Exposition de gravures, de matrices, d’outils ; démonstrations, sessions découverte. 3 – 7 avril 1

Du 2024-04-03 14:00 au 2024-04-07 18:00.

La gravure offre de grandes possibilités d’exploration technique pour créer des images reproductibles en petites séries avec les qualités de la pièce unique. Le gaufrage sculpte le papier en douceur et lui confère des motifs en bas-relief. Dans ses recherches et pour la réalisation de livres d’artiste Helena Gath pratique ces techniques sur le bout des doigts… et vous propose d’y goûter.

Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, Helena Gath vous offre une exposition, la démonstration de tirages, l’explication de ses techniques, et pour ceux qui souhaitent mettre la main à la pâte deux sessions de découverte en gravure sur carton et en gaufrage par embossage.

Si vous aimez la découverte des métiers d’art et de leurs techniques, vous apprécierez la visite de l’atelier Le LA et son exposition de travaux, de leurs matrices, matériaux et outils qui, combinés au savoir-faire, aboutissent à la réalisation des œuvres que vous pourrez (vous) offrir.

Le LA atelier d’artistes 34 Bis rue de la Motte Brulon Maurepas – Patton Rennes 35064 Ille-et-Vilaine