Gravitropie met la résistance et la solidarité au défi de la rotation du sol Le CENTQUATRE – PARIS Paris, mardi 5 mars 2024.

Pièce chorégraphique pour cinq interprètes-acrobates, Gravitropie (une somme de désordres possibles) met la résistance et la solidarité au défi de la rotation du sol. L’injonction au mouvement contraint à faire corps.

Dans une pénombre qui se dissipe peu à peu, cinq corps se déplacent d’abord ensemble et au plus près du sol. Bientôt, le plateau se met à tourner comme un large disque vinyle et les oblige à toutes les agilités. Par un jeu d’éclairage simple mais ingénieux, la scène apparaît tantôt comme un espace infini à arpenter sans relâche, tantôt comme une spirale où les obstacles reviennent sitôt franchis.

En imposant un mouvement collectif, Gravitropie (Une somme de désordres possibles) joue sur la nécessaire solidarité du groupe pour tenir en un point précis, tenir une verticale, tenir sans succomber à l’adversité, à l’usure, à la déformation du temps et des choses. Après Des Gens qui dansent (Petite histoire des quantités négligeables) présenté au CENTQUATRE-PARIS en 2019, le trio Naïf Production poursuit son travail autour des motifs du déséquilibre, de la résistance et de l’effort.

Festival Séquence Danse Paris 2024

Focus sur la danse contemporaine : 12e édition

En un mois, douze spectacles et cinq formats inédits rendent compte de toute l’intensité et de la singularité de la danse contemporaine !

Si le festival donne à voir le plus avant-gardiste, avec des créations mixant les genres, croisant les disciplines et s’affranchissant des carcans, il en montre aussi les enracinements, avec une pièce emblématique ou des formes folkloriques revisitées. Cette vitalité est aussi illustrée par les spectacles de quatre artistes associés – Leïla Ka, Olivier Dubois, Alessandro Sciarroni, Alexander Vanthournhout – et d’autres artistes de dimension internationale.

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

