Gravissime L’AUTRE CANAL, 7 avril 2023, NANCY.

Gravissime L’AUTRE CANAL. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 21:00 (2023-04-07 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

L’Autre Canal (1-1068921 / 2-1068922 / 3-1068920) présente : AVE (groupe de recherches audios et visuelles et expérimentales) propose son premier rendez-vous nancéien autour de la performance audiovisuelle. Dans ces formes hybrides l’image et le son sont mixés en temps réel : qu’ils soient sur pellicules, sur bandes, générés par synthétiseurs ou contrôlés via ordinateurs, ils se répondent, dialoguent et s’unissent. D’ambient contemplative à techno-analo immersive, GRAVE vous invite à découvrir quatre expériences audiovisuelles, pour une montée en tension gravissime. Alors, le temps d’une soirée, laissez-vous plonger dans ces univers sensibles où visuel et sonore s’embrassent et s’embrasent.N° téléphone accès PMR : 0383384488

L’AUTRE CANAL NANCY 45 BD D’AUSTRASIE Meurthe-et-Moselle

N° téléphone accès PMR : 0383384488

