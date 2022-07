Gravir, 29 juillet 2022, .

Gravir



2022-07-29 – 2022-07-29

EUR Cirque sur portique – Par la Cie « Les quat’fers en l’air »

C’est un duo de cascadeuses prêtes à tout pour gravir les plus hauts sommets, seulement, les changements climatiques ont fait fondre la neige et il ne leur reste plus que l’ossature de cette énorme montagne. Pourquoi s’acharner à vouloir escalader, si on finit toujours par redescendre ? C’est un mystère qui s’élucide en goûtant au plaisir de l’acrobatie dans un bref moment d’apesanteur.

« Ecrit par Gabi Chitescu et Garance Hubert-Samson / Interprété par Garance Hubert-Samson et Gabi Chitescu ou Léa Verhille (en alternance) / Regard extérieur par Alain Reynaud / Avec le soutien de La Cascade, Pôle National Cirque / Création costumes : Patricia De Petitville et création de la structure Manu Céalis »

A partir de 4 ans – Début à 18h30 – Durée 35 min

