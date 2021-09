Rhinau Carrière de Friesenheim Bas-Rhin, Rhinau Gravières de Friesenheim : les granulats au service de la construction et de l’architecture contemporaine Carrière de Friesenheim Rhinau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Venez visiter une carrière granulats alluvionnaires : des matériaux indispensables à l’entretien, la construction et l’aménagement du patrimoine qui vous entoure. Le béton est un des matériaux constitutif du patrimoine architectural français. La France compte en effet plus de 800 édifices en béton protégés au titre des monuments historiques. Très utilisé à partir de la fin du XIXe siècle, le béton est employé aussi bien pour les sites industriels, l’habitat civil, les ouvrages d’art, que pour les édifices de culte. Extraction et transport vers les installations de traitement, concassage, criblage, stockage, venez découvrir comment les granulats, indispensables à notre quotidien, sont valorisés avant d’être en partie chargés sur des bateaux. Parcourez également les aménagements entrepris par l’exploitant pour concilier activité économique et environnement de ce site inscrit en ZNIEFF de type II et partiellement en zone de protection spéciale au titre de la directive Oiseaux.

Gratuit. Inscription possible. Visite guidée à pied ou en calèche (selon dispo.) à partir de 9h. Durée 1h. Chaussures fermées obligatoires. Animations sur place.

