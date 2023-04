De Ferme en Ferme 2255 Chemin des Chutes, 29 avril 2023, Graveson.

De Ferme en Ferme : Un circuit diversifié composé de producteurs motivés qui seront ravis de vous accueillir pour vous faire découvrir la richesse des productions de leur territoire..

2023-04-29 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-30 18:00:00. .

2255 Chemin des Chutes De Ferme en Ferme

Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



From Farm to Farm: A diversified circuit made up of motivated producers who will be delighted to welcome you to discover the richness of their territory’s productions.

De granja en granja: un circuito diversificado compuesto por productores motivados que estarán encantados de recibirle para descubrir la riqueza de las producciones de su territorio.

De Ferme en Ferme: Ein abwechslungsreicher Rundgang, der aus motivierten Erzeugern besteht, die Sie gerne empfangen, um Ihnen den Reichtum der Produktionen ihrer Region zu zeigen.

Mise à jour le 2023-03-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence