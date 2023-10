Fête de l’automne, à la Ferme de Découverte Graves de Moncoutié, D820 Saint-Pierre-Lafeuille, 21 octobre 2023, Saint-Pierre-Lafeuille.

Saint-Pierre-Lafeuille,Lot

Deuxième rendez-vous pour La Fête de l’ Automne du Samedi 21 Octobre au Dimanche 5 Novembre à la Ferme de Découverte Saint Pierre Lafeuille !

INFORMATIONS PRATIQUES :

Parc ouvert : tous les jours de 10h à 18h

Biberons-agneaux : tous les jours d’ouverture à 11h30 et 16h30 (animation gratuite)

Dates des ateliers : tous les jours du Samedi 21 Octobre au Dimanche 05 Novembre

Horaires ateliers : 16h00 et 17h00 (inscription sur réservation.

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-31 18:00:00. EUR.

Graves de Moncoutié, D820 La Ferme de Découverte

Saint-Pierre-Lafeuille 46090 Lot Occitanie



Second Autumn Festival from Saturday, October 21st to Sunday, November 5th at the Ferme de Découverte Saint Pierre Lafeuille!

PRACTICAL INFORMATION :

Park open: every day from 10 a.m. to 6 p.m

Baby-lamb feeding: every opening day at 11:30 a.m. and 4:30 p.m. (free animation)

Workshop dates: every day from Saturday, October 21 to Sunday, November 05

Workshop times: 4:00 pm and 5:00 pm (reservation required)

¡Segundo Festival de Otoño del sábado 21 de octubre al domingo 5 de noviembre en la Granja del Descubrimiento de Saint Pierre Lafeuille!

INFORMACIÓN PRÁCTICA :

Parque abierto: todos los días de 10.00 a 18.00 h

Baby-feeding: abierto todos los días a las 11.30 h y a las 16.30 h (animación gratuita)

Fechas de los talleres: todos los días del sábado 21 de octubre al domingo 05 de noviembre

Horarios de los talleres: 16:00 y 17:00 (previa reserva)

Das Herbstfest findet von Samstag, den 21. Oktober bis Sonntag, den 5. November auf der Ferme de Découverte Saint Pierre Lafeuille statt!

PRAKTISCHE INFORMATIONEN :

Offener Park: täglich von 10h bis 18h

Fläschchen-Lämmer: an allen Öffnungstagen um 11.30 und 16.30 Uhr (kostenlose Animation)

Daten der Workshops: täglich von Samstag, 21. Oktober bis Sonntag, 05. November

Uhrzeit der Workshops: 16.00 und 17.00 Uhr (Anmeldung nach vorheriger Reservierung)

Mise à jour le 2023-10-16 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie