Loin des cols aux pentes ardues ou des chemins impraticables, Gravel of Legend vous emmène dans un périple à travers deux régions et quatre départements en empruntant une grande partie de la vélo route de la Vélo Francette et de nombreux chemins de halage. Gravel of Legend met à l’honneur nos territoires de la Normandie aux Pays-de-la-Loire, un défilé de paysages incroyables vous attend en route.

Au carrefour de 3 grands itinéraires, La Loire à Vélo, La Vélodyssée et La Vélo Francette, ce sont plus de 3 000 km de voies cyclables dans la région Pays de la Loire qui sont dédiées aux touristes à vélo. Entre amis, en famille ou à deux, chacun peut profiter de la diversité et de la beauté du paysage ligérien et prendre le temps de vivre des moments uniques… A vélo !

ZONE DE DÉPART : Gold Beach à Arromanches-les-Bains – Normandie

OBJECTIF : Rallier Angers – Pays de la Loire, au cœur du Gravel Festival

DISTANCE : 300km

L’étape se déroulant en Vallée de Haute Mayenne passera par les voies vertes de Saint-Fraimbault-de-Prières, Mayenne, Aron, et Moulay en comprenant des alternatives avec la voie verte allant vers Javron-les-Chapelles.

Le Gravel of Legend débarque en Vallée de Haute Mayenne !

contact@natureisbike.com https://natureisbike.com/events/2022/gravel-of-legend

