« Gravel du Drac » Salviac, dimanche 24 mars 2024.

En 2024, l’association Salviac Cyclotourisme vous a concocté une randonnée Gravel pour le plus grand plaisir de tous les pratiquants.

Quittez le bourg de Salviac pour une immersion dans nos beaux paysages bourians et rapprochez-vous progressivement de la commune de Catus. Alternez petites routes et chemins tout en traversant les belles communes de Salviac, Rampoux, Thédirac, Catus, Montgesty, Les Arques…

Défiez les graviers sur de beaux chemins castinés et de très petites routes. au départ de Salviac !

Départ du stade. Inscriptions à partir de 8h sur le parking de la piscine.

2 circuits Gravel proposés 35 km 700 D+ ou 60 km 1100D+ en Bouriane

2 circuits de marche balisés de 7 et 13,7 km 430 m D+

Ravitaillement et collation à l’arrivée prévue (soupe)

Une partie de l’inscription sera reversée à l’APE Parenfentillages8 EUR.

Stade

Salviac 46340 Lot Occitanie

Début : 2024-03-24 08:00:00

fin : 2024-03-24



